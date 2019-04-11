Kavga ihbarı yapılan okulda polislere çiçekli sürpriz kutlama

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası’nı kutladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası’nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Okul Müdürü Yunus Sağlam ise, “Ülkemizin güvenliğini ve huzurunu sağlayan Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle öğrencilerimizle birlikte sürpriz yapmak istedik. Polise kavga ihbarında bulunduk. Ekipler okula gelince öğrencilerle sürpriz yaptık. Öğrencilerimiz çiçek ve çikolatayla polis ağabeylerine ikram ettiler” dedi.



