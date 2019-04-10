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Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlama

Ali GÖKDAL/KOZAN/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlamaKavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlama

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