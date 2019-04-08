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Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bolu'da kavga çıktığı ihbarı üzerine İzzet Baysal Caddesi'ne gelen polis ekiplerine, pasta ikram edildi

Bolu'da kavga çıktığı ihbarı üzerine İzzet Baysal Caddesi'ne gelen polis ekipleri, Bolu Ülkü Ocakları üyelerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

İzzet Baysal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için gruba müdahale etmeye başladı

Bunun üzerine kavgayı bırakan grup, polisleri alkışladı, konfeti attı ve dev Türk bayrağı açarak Polis Haftası'nı kutladı.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, Bolu Ülkü Ocakları üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül tarafından polislere pasta ikram edildi.

Akgül, yaptığı konuşmada, ülkücü gençlerin her zaman polisin yanında olduğunu belirterek, Bolu ve tüm Türkiye'de görev yapan polislerin haftasını kutladı.

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Bolu Bolu Ülkü Ocakları İsmail Akgül Polis Haftası

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