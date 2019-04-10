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Kavga ihbarına gelen polislerin gününü kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, 'Kavga var' diyerek çağırdıkları polislerin gününü pasta kesip, müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, 'Kavga var' diyerek çağırdıkları polislerin gününü pasta kesip, müzik eşliğinde halay çekerek kutladı. Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Okul güvenlik görevlisi Emre Yılmaz, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak okulda kavga olduğunu söyleyerek yardım istedi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra ekip otoları sirenler çalarak yüksekokul bahçesine girdi. Ellerinde bayraklarla bekleyen öğrenciler, alkışlarla polisi karşıladı. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı eşliğinde araçlardan inen polisler, öğrencilerin sürprizini gülerek karşıladı. Polis Günü için hazırlanan pastayı da kesen polisler, türküler eşliğinde öğrencilerle halay çekti. Yaklaşık bir saat süren kutlama sonunda polis ekipleri, araçlarına binerek okuldan öğrencilerin alkışları arasında ve 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde ayrıldı.

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