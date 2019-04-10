HABER

Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

Yalova'da kavga ihbarının yapıldığı noktaya giden polis ekiplerine pasta ikram edildi

Yalova'da kavga çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde büyük çapta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
‘Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu‘Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu
Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandıLisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.