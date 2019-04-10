Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Yalova'da kavga çıktığı ihbarı üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde büyük çapta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

