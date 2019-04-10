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Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kreşin idarecileri ve öğrencileri Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kreşte hazırlık yapan yöneticiler, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından kreşin önüne gelen polis ekipleri hiçbir olay olmadığını fark etti. Bu sırada kreşten çıkan öğrenci ve öğretmenler, içeriye davet ettikleri polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama amacıyla ihbar yaptıklarını söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan kreş yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kavga ihbarına giden polislere pasta sürpriziKavga ihbarına giden polislere pasta sürpriziKavga ihbarına giden polislere pasta sürpriziKavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

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