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Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

MALATYA'da, mahallede kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, mahallede kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Mehmetçik Caddesi Fırat Mahallesi'nde oturan mahalleli Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölgede hazırlık yapan mahalleli, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından mahalleye gelen polis ekipleri kalabalık grubun olduğu yere geldi. Bu sırada bir iş yerinden çıkanlar, polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü kutlama amacıyla ihbar ettiklerini söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan mahallelilere teşekkür etti.

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