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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

SAKARYA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

SAKARYA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Tarafların gülüşmeleri üzerine kavganın bir senaryo olduğunu anlaşılırken, alkışlar eşliğinde pasta getirilerek Polis Teşkilatının 174 kuruluş yıldönümü kutlandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı alarak gelen polislere okul girişinde öğrenciler, Çok geç kaldınız acele edin dedi. Kavganın olduğu tarafa giden polis ekipleri kantinde devam eden kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Ancak daha sonra gülüşmeler üzerine kavganın senaryo olduğu anlaşıldı. Alkışlar eşliğinde üzerinde 'Polis Haftası kutlu olsun' yazılı pasta getirildi. Okuldaki Güvenlik Amiri Cafer Özen tarafından organize edilen kutlamada polislere, Türk Polis Teşkilatının 174. yılı kutlu olsun denilerek pasta üzerindeki mumların söndürülmesi istendi. Polisler öğrencilerle birlikte pastayı keserek, teşekkür etti.
Cafer Özen, Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında güven huzurlu ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için, fedakarca, yorulmadan, caddelerde, sokaklarda, yağmur çamur demeden vatandaş odaklı, etkili süratli olarak emniyet ve asayiş hizmetlerini sunan polisimizin 174. yılını kutlarız. Arkadaşlarımız ile birlikte bu sürprizi hazırladık ve polis kardeşlerimize pasta ikram ettik. dedi.

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