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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri okulda öğrenciler tarafından bayraklar ve pastayla karşılandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öğrenciler, kavga ihbarı yapılarak okula çağrılan polis ekipleri için pasta kesti.

İlçedeki Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin idarecileri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, kavga ihbarında bulundu.

İdareciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha sonra öğrenciler, okula gelen polis ekiplerini bayraklarla karşıladı ve onlar için pasta kesti.

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kutlama polis Tekirdağ

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