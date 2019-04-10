Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öğrenciler, kavga ihbarı yapılarak okula çağrılan polis ekipleri için pasta kesti.

İlçedeki Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin idarecileri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, kavga ihbarında bulundu.

İdareciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha sonra öğrenciler, okula gelen polis ekiplerini bayraklarla karşıladı ve onlar için pasta kesti.

