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Kavga ihbarına gidilen evde uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Manavgat'ta jandarma ekipleri, kavga ihbarına gittikleri evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kavga ihbarına gittikleri evde yaptıkları aramada 569 gram uyuşturucu madde, 594 sentetik uyuşturucu hap, 185 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

İddiaya göre, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Fatih Z, uyuşturucu satmak amacıyla önceki gece ilçede yerleşik yaşayan İngiliz B.G. adlı kadını evine götürdü.

Olayı öğrenen B.G'nin erkek arkadaşı M.K. ise yanına E.D. ve M.Ş'yi de alarak Fatih Z'nin evine gitti. M.K. yabancı uyruklu kız arkadaşı ile evden ayrıldıktan sonra Fatih Z. ile diğer 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ş. satır ile yüzünden, Fatih Z. ise sopayla başından yaralandı.

İhbar üzerine Fatih Z'nin evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ş. ve Fatih Z. ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları aramada, 569 gram uyuşturucu madde, 594 sentetik uyuşturucu hap ile 185 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 505 avro ve 100 liraya da el konuldu.

Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Z, "uyuşturucu imalatı ve ticareti" ile 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

İngiliz kadın B.G. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, M.K. ve E.D. hakkında da "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. M.Ş'nin ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Manavgat uyuşturucu

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