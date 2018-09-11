Kavga ihbarından kaçak yolcu çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kavga olduğu ihbarı üzerine jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 7 Suriyeli kaçak çıktı. Otobüsün şoförü ve muavini gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep'ten Kayseri'ye giden Ali Kılıç yönetimindeki yolcu otobüsünde kavga olduğu ihbarı üzerine araç, merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Otobüsü kontrol eden ekipler, arada seyahat eden 2 Suriyeli tespit etti. Bu sırada şoförün dinlenmek için kullandığı bölmeden sesler geldi. Bölmeyi açan ekipler burada da 5 Suriyeli gördü.

Yapılan kontrollerde Suriyelilerin kimliklerinin olmadığı ve kaçak olduğu belirlendi. 7 Suriyeli ile otobüsün şoförü Ali Kılıç ve muavin Emin Doğan gözaltına alındı. Şoför ve muavinin sorgularının ardından göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edileceği, Suriyelilerin ise Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

