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Kavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 02:53 | Son Güncelleme

Kütahya'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli gece

Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi'nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi. Kavgaya karışanlardan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin, kaçtığı sırada olaya müdahale eden asayiş ekibine tabancayla ateş ettiği iddiaları üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada polisler de çatışma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek beklemeye başladı.

3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çevrede yapılan araştırmada biri olay yerine yakın bir evin bahçesinde olmak üzere olaya karıştığı iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (İHA)

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Kütahya kavga polis çatışma

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