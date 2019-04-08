Kavga ihbarıyla çağırdıkları polislerin, Polis Haftası'nı kutladılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Ülkücü gençler kavgaya müdahale için aracından hızla inen polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti. Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı polislerin gününü ilginç bir yöntemle kutladı. İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Ülkü Ocakları Başkanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, karşılıklı slogan attıktan sonra senaryo gereği kavga etmeye başladı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve olayın gerçek olarak algılanması için 3 kişi daha 155'i arayarak binanın önünde 50 kişinin kavga ettiği ihbarında bulundu. Trafiğe kapalı alandan sirenleri açarak olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek için hızla aracından indikten sonra binadan dev Türk bayrağı açılarak konfetiler patlatıldı. Polisler, büyük şaşkınlık yaşarken, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Yunus timine sarılarak Polis Haftası'nı kutladı. Akgül, "Milliyetçi, ülkücü gençlerin hareketi olarak polisimizin bu kutlu gününde her daim yanında olduğumuzu, ülkücü gençlerin polisi üzmeyeceğini, her daim mutlu edeceğini belirtmek adına tüm Türkiye'de görev yapan polis arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu. Ülkücüler, birlikte pasta kestikleri polislerin gününü kutladı.

