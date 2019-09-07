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Kavga sırasında kendi silahından çıkan kurşunla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan E.Y., aileler arasında çıkan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucu vurulup, öldü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan E.Y., aileler arasında çıkan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucu vurulup, öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Asarlık Pazaryeri civarında, E.Y.'nin oturduğu apartmanın yakınlarında meydana geldi. Minibüs şoförü E.Y. ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancasını çekti. İddiaya göre, bu sırada, E.Y.'nin ailesinden bazı kişiler onu engellemek isterken, silah ateş aldı. Merminin isabet ettiği E.Y., kanlar içinde yere yığıldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan E.Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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