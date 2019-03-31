Kavga sırasında kendisine engel olmak isteyen annesini yaraladı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde iki grup arasında borç nedeniyle çıkan kavgada Ali Ç., kendisine engel olmaya çalışan annesi Deniz Ç.'yi (45) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Deniz Ç., hastaneye kaldırılırken. Ali Ç. ile birlikte kavgaya karışan toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde meydana geldi. İki ayrı inşaat firmasının sahipleri ve çalışanları arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine sopalarla saldırdı. Bu sırada Ali Ç., aracından pompalı tüfeği çıkarırken iddiaya göre, kendisine engel olmaya çalışan annesi Deniz Ç.'yi kazayla vurdu. Deniz Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deniz Ç., ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Ç. ile birlikte kavgaya karışan toplam 5 kişi ise gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

