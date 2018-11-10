Kavgada, ağabeyi tarafından orakla öldürüldü

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da şizofreni hastası Saniye Ö. (58), evde tartıştığı ağabeyi Hacı Ö. (68) tarafından orakla başına vurularak öldürüldü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Saniye Ö. ile ağabeyi Hacı Ö. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.
Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Şırnak Valiliği dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!
Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum