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Kavgada, ağabeyi tarafından orakla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

TRABZON'da şizofreni hastası Saniye Ö.

Kavgada, ağabeyi tarafından orakla öldürüldü

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da şizofreni hastası Saniye Ö. (58), evde tartıştığı ağabeyi Hacı Ö. (68) tarafından orakla başına vurularak öldürüldü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Saniye Ö. ile ağabeyi Hacı Ö. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.
Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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