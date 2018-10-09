Kavgada atılan kavanoz, belediye otobüsünün camını kırdı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada atılan cam kavanoz, durağa yanaşan belediye otobüsünün camını kırdı. Otobüsteki yolcular panik yaşarken, kavga edenler olay yerinden kaçtı.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, bir kişi karşı tarafa cam kavanoz fırlattı. Kavanoz, bu sırada durağa yanaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, M.A. yönetimindeki 55 BBL 51 plakalı yolcu otobüsünün yan camına isabet etti. Otobüsün camı kırılırken yolcular kısa süreli korku ve panik yaşadı. Kavga edenler ise olay yerinden kaçtı.
Yolcular camı kırılan otobüsten indirilerek, başka otobüsle yollarına devam etti. Yola düşen cam kırıkları temizlik görevlilerince süpürülerek temizlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...
Safiye İnci’nin cezası belli oldu
Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!
Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!
Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Okuyucu Yorumları 0 yorum