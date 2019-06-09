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Kavgada av tüfeğiyle öldürülen anne- oğul toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurularak, öldürülen polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kavgada av tüfeğiyle öldürülen anne- oğul toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurularak, öldürülen polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Ancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram için memleketi Malatya'ya gelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Aybar ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekten çıkan saçmalar, Bekir ve annesi Fatma Aybar'a isabet etti. Anne- oğul, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Aybar ile Fatma Aybar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Y.A. ise suç aleti tüfekle Derinboğaz Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden C.A.'nın ise hala arandığı öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından anne- oğulun cenazesi, bugün yakınlarınca teslim alındı. Bekir Aybar ile Fatma Aybar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aybar ailesi ile yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş da katıldı. Bekir Aybar ile Fatma Aybar'ın cenazeleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Kavgada av tüfeğiyle öldürülen anne- oğul toprağa verildiKavgada av tüfeğiyle öldürülen anne- oğul toprağa verildi

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