HABER

Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 21:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti.

Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Dedek ile kimliği belirsiz kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Dedek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dedek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Dedek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Malatya'da kan davalılar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralıMalatya'da kan davalılar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtıEvini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.