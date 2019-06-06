Kavgada bıçaklanan adam hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde bayramın ikinci gününde çıkan kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bayramın ikinci gecesi Aliağa’nın Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden bir husumet olduğu öğrenilen Hasan U. ile Yiğit Kahraman (39) arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışmada Hasan U. önce silahıyla ateş ettikten sonra Yiğit Kahraman’ın yanına gelerek bıçakladı. Kavgada yaralanan Yiğit Kahraman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Yiğit Kahraman’ın, ikindi namazında defnedileceği belirtilirken olay yerinden kaçan Hasan U. jandarma tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

