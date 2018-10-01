Kavgada bıçaklanan genç, ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Mahmut Çağlayan Ercioğlu (27), ağır yaralandı.
Olay, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişiyle kavga eden Mahmut Çağlayan Ercioğlu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, Ercioğlu ise ihbar üzerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ercioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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