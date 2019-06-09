Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Dalyan Mahallesi BSA kanalı kenarında bir kamelyada meydana geldi. Kamelyada arkadaşlarıyla oturan E.K. (19), iddiaya göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobille yanlarına gelenler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. vücudunun 5 farklı yerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı E.K. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi. Olayın ardından otomobille kaçarak bölgeden uzaklaşan 3 şüpheli ise polis ekiplerince Sanayi Sitesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, yaklaşık 30 metre uzağa atılan olayda kullanılan bıçağı bir süre yapılan aramanın ardından bulabildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



