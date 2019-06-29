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Kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bozcaada ilçesindeki kavgaya karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, barda eğlendikten sonra dışarı çıkan Ramazan Öksüz (31) ile 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler tarafından tekme ve yumrukla darbedilen Öksüz'ün hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince 45 dakika kalp masajı yapılan Öksüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öksüz'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale darp kavga ölüm

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