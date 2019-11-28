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Kavgada dayak yedi, sinirini yol kenarındaki araçlardan çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy’de sokak kavgasına karışan kimliği belirsiz bir kişi çevredekilerden dayak yemesinin hıncını yol kenarında bulunan araçtan çıkardı. Bir anda koşarak park halindeki aracın arka camına tekme atan şahıs, aracın arka camını patlatarak olay yerinden kaçtı. Şahsın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çekmeköy Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak kavgasına karışan bir kişi kalabalık grup tarafından darp edildikten sonra arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Grubun tekrar saldırısı sonrasında dayak yiyen şahıs sinirlerine hakim olamayarak yol üzerinde park halinde bulunan bir araca saldırdı. Bir iş yerine ait olan aracın arka camını tekme atarak patlatan kimliği belirsiz şahıs, arkadaşları tarafından sakinleştirildikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan olayda polis ekipleri cadde üzerinde ve araç çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri araca saldıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy dayak otomobil

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