Kavgada göğsünden bıçaklanan Suriyeli Muhammed öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Muhammed Yazan Asho (22), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Suriye uyruklu Muhammed Yazan Asho, göğsünden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Asho'yu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Asho'yu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Asho, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Muhammed Yazan Asho’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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