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Kavgada havaya ateş açarak balkondaki vatandaşı vuran 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma esnasında olduğu eşinin babası ile tartışırken havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, önceki gün Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi.

Kavgada havaya ateş açarak balkondaki vatandaşı vuran 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma esnasında olduğu eşinin babası ile tartışırken havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gün Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile konuşmak için arkadaşı F.K.(50) ile Billur Sokak’taki evine giden F.T.(30) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. ve kayınpederi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmayı duyup merakla balkona çıkan Taner Çakmak(33) ise başına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çakmak’ın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, çatışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Çakmak, sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, F.T. ve arkadaşı F.K.’yı Körfez ilçesinde takip sonucu, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgada havaya ateş açarak balkondaki vatandaşı vuran 2 kişi tutuklandı

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