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Kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü toprağa verildi

06.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü toprağa verildi.Sincik-Kahta Karayolu Doluca köyü yakınlarında önceki gün iki ailenin silahlı kavgasında hayatını kaybeden 6 kişiden otopsisi yapılan 4’ü toprağa verildi.

Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü toprağa verildi.
Sincik-Kahta Karayolu Doluca köyü yakınlarında önceki gün iki ailenin silahlı kavgasında hayatını kaybeden 6 kişiden otopsisi yapılan 4’ü toprağa verildi. Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Göğüs ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Gözel Ailesi’nden ise Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.
Otopsisi tamamlanan Göğüs ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Sincik ilçesi Çamdere köyüne götürüldü.
Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cenazeler köye getirildi. Köy yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri cenaze konvoyundaki araçların bagajlarına kadar aradı.
Geniş güvenlik önlemi altında köy mezarlığına getirilen cenazeler kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gözel ailesine mensup Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel’in de otopsisinin ardından bugün aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

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