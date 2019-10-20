Kavgada husumetlisinin eşini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, sokakta karşılaşan E.Ü. ve husumetlisi G.K. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu G.K.'nin yanındaki eşi Dilber K. (22) başından vurularak öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan E.Ü., kısa sürede polis ekiplerince suç aleti ile yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. G.K ile eşi Dilber K., sokakta husumetli oldukları E.Ü. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. elindeki av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K, eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan L.A., U.G., G.K. ile Ş.A. yaralandı. E.Ü. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dilber K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, E.Ü.'yü de suç aleti tüfek ile birlikte yakaladı.