HABER

Kavgada kalbinden bıçaklanan Şiyar öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, komşular arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanıp, ağır yaralanan Şiyar Şeyhmus Kurt (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, komşular arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanıp, ağır yaralanan Şiyar Şeyhmus Kurt (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Şiyar Şeyhmus Kurt kalbinden, M.K. ise kolundan bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt'u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. M.K.'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Kavga sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, suç aleti bıçakla yakalanan D.E.'yi gözaltına aldı.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybettiDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralıOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.