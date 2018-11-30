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Kavgada kardeşinin kayınbiraderini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Turgut G.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Turgut G. (25), bilinmeyen nedenle kavga ettiği kardeşinin kayınbiraderi Ali Kırkuşu'yu (28) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Turgut G., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Ali Kırkuşu'ya ait evde meydana geldi. Süleyman G. (22), ağabeyi Turgut G. ile birlikte kayınbiraderi Kırkuşu'nun evine gitti. Burada 3 kişi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Turgut G., av tüfeğiyle Kırkuşu'na ateş açtı. Karnına saçmalar isabet eden Kırkuşu, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Süleyman G., ağabeyi Turgut G. ile birlikte yaralı kayınbiraderini otomobille Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüp, bıraktı. İki kardeş, hastaneden ayrılırken, Ali Kırkuşu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman G., kısa süre sonra polise giderek, teslim oldu. Kaçan Turgut G. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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