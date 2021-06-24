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  4. Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

24.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Murat Gündüz’ün (20), ağabeyi Zidan Gündüz’ü (22), kavga ettiği Abdulmurat Tataş’tan (43) kurtarmaya çalışırken tabancayla ateş açıp başından vurarak öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine silah ve sopalarla saldırdığı, Murat Gündüz’ün nişan alıp ateş açtığı ve ağabeyini vurduğu anlar yer aldı.

Olay, 25 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Abdulmurat Tataş, motosikletle sokakta hız yapan Zidan Gündüz'ü yavaş gitmesi için uyarınca tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Zidan Gündüz, Abdulmurat Tataş ile boğuşurken, olay yerine gelen Murat Gündüz, ağabeyini kurtarmak için tabancayla ateş etti. Kavgada tabancayla Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tataş’ı Seyhan Devlet Hastanesi’ne, Zidan Gündüz’ü ise özel bir hastaneye götürdü. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİNİ VURDUĞU BELİRLENDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zidan Gündüz’ün ölümüne, Abdulmurat Tataş’ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz’ün tabancasından çıktığını saptadı. Polis, düzenlenen operasyonla kavgaya karışan Tataş'ın arkadaşı Mehmet Halat ile Hakan Gündüz’ü gözaltına aldı.

SOĞAN TARLASINDAKİ BARAKADA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Murat Gündüz’ün, Sarıçam ilçesinde bir soğan tarlasındaki barakada gizlendiğini belirleyen cinayet dedektifleri, tarım işçisi gibi tarlaya gitti. Murat Gündüz, barakada yakalandı. Emniyette tabancayla ateş ettiğini kabul eden Gündüz, cinayeti reddetti. Katil zanlısı Murat Gündüz ile akrabası Hakan Gündüz ve Mehmet Halat tutuklandı.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Bu arada, Murat Gündüz’ün, kurtarmak için geldiği ağabeyi Zidan Gündüz’ü başından vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdulmurat Tataş’ın, tartıştığı Zidan Gündüz’ün içinde bulunduğu otomobile sopayla vurduğu ve tarafların arasında çıkan arbede anları yer aldı. Sonrasında Zidan Gündüz’ün tabancayla otomobilden inip Tataş ile boğuştuğu, kardeşi Murat Gündüz’ün de tabancayla ateş açtığı görüldü. Murat Gündüz’ün ateş açması sonucu sırtından yaralanan Tataş ile Zidan Gündüz’ün yere yığıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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