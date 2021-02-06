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  4. Kavgada ölen 2 kişinin cenazesi morgdan alındı

Kavgada ölen 2 kişinin cenazesi morgdan alındı

06.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden, 2 kişi otopsinin yapılmasının ardından defnedilmek üzere morgdan alındı.Sabahın erken saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Göğüs Ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Sincik ilçesi Çamdere köyü mezarlığında geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.Göğüs Ailesinin fertlerinin toprağa verilmesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Gözel Ailesinden Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel’in de otopsisi tamamlandı.Morgdan alınan 2 cenaze geniş güvenlik önlemi altında toprağa verilmek üzere Sincik’in Çamdere köyüne gönderildi.Kavgada 1’i ağır 4 yaralının tedavileri devam ederken, olayla ilgili iki aileye mensup 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden, 2 kişi otopsinin yapılmasının ardından defnedilmek üzere morgdan alındı.
Sabahın erken saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Göğüs Ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Sincik ilçesi Çamdere köyü mezarlığında geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.
Göğüs Ailesinin fertlerinin toprağa verilmesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Gözel Ailesinden Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel’in de otopsisi tamamlandı.
Morgdan alınan 2 cenaze geniş güvenlik önlemi altında toprağa verilmek üzere Sincik’in Çamdere köyüne gönderildi.
Kavgada 1’i ağır 4 yaralının tedavileri devam ederken, olayla ilgili iki aileye mensup 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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