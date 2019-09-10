HABER

Kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
75'inci Yıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Tedavisi devam eden 5 kişiden 2'sinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------------
- Adli tıp kurumu
- Cenaze aracının gelişi
- Cenazenin araca konulması
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76.3 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-

=======================

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenliyorİstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenliyor
İkinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresi devam ediyorİkinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.