Kavgada ölen genç toprağa verildi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Erdem Türk bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yozgat’ta dün Küçükincirli köyünde muhtar adayları arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak için araya giren ve vurularak hayatını kaybeden Erdem Türk, son yolculuğuna uğurlandı. Türk’ün Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi Küçükincirli köyüne getirildi. Köy mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türk, toprağa verildi. Türk’ün ailesi ve yakınları da güçlükle ayakta durdu.



