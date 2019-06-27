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Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dede evinde helallik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun’un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı.

Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun’un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı. Bu sırada aile üyeleri ve komşuları gözyaşlarını tutamadı. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan da baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, çağırılan ambulanslarla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. DEDESİNİN EVİNDE HELALLİK ALINDI Sefa Akif İnan'ın cenazesi, annesi Sedef İnan’ın memleketi Samsun’a getirildi. Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan dedesinin evinde Sefa Akif İnan için helallik alınırken, baba Kemal İnan gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi Kılıçdede Cami’sine götürüldü. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi Asri Mezarlık’taki dedesi Hasan Büyükay’ın yanına defnedilecek.

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