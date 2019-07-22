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Kavgada pompalı tüfekle vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, zanlı teslim oldu.

Kavgada pompalı tüfekle vuruldu

Esra AKSU/SİNOP,(DHA)- SİNOP’ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, zanlı teslim oldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi’nde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen H.Y. ile Özkan Özkaya, sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada H.Y., Özkan Özkaya’yı pompalı tüfekle bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden tüfekle kaçan şüpheli saldırgan, polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
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Kavgada pompalı tüfekle vurulduKavgada pompalı tüfekle vurulduKavgada pompalı tüfekle vuruldu

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