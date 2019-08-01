HABER

Kavgada silah elden ele dolaştı: 3 kişi bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. elinden aldığı tabanca ile B.Ö.'yü bacağından vururken, kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş. de bacağından vuruldu. Olay, sabah saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve H.T. ile B.Ö. oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Kavga dışarıya taşarken B.Ö. tabancasını çıkartarak A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. yaşanan boğuşma sırasında B.Ö.'nün elinden silahı aldı. A.T. silahı ateşleyerek B.Ö.'yü bacağından vurdu. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş.'nin bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de bir binanın üçüncü katındaki dairenin camına isabet etti. OLAY YERİNDEN KAÇTI Bacağından vurulan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan B.Ö. ile R.Ş. hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan 2 kişiyi ararken, soruşturma başlattı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde A.T. ile H.T.’nin olay yerinden kaçışı görüntülendi.

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (4)9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (4)
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.