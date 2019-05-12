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Kavgada silahla kafeye ateş açtı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

KONYA'da kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında husumetlisinin kafesine tüfekte ateş açtı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında husumetlisinin kafesine tüfekte ateş açtı. Kafede bulunan müşteri ve çalışan, toplam 10 kişi, bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'ta meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi, sahibiyle husumetli olduğu kafeye geldi. Burada bu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aracından tüfeğini alan kişi, husumetlisinin kafesine doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet ettiği müşteri ve çalışan, toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise çağırılan ambulanslarla yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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