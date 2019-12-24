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Kavgada sırtından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta çıkan kavgada sırtından bıçaklanan İbrahim T.(45) yaralandı.

Kavgada sırtından bıçaklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta çıkan kavgada sırtından bıçaklanan İbrahim T.(45) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde On Temmuz Mahallesi'nde bulunan Acılık Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İbrahim T. ile akrabası olduğu öğrenilen M.A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.A.T., kavgaya dönüşen olayda İbrahim T.'yi sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan İbrahim T. için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim T., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.A.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kavgada sırtından bıçaklandı

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