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Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’da sokak ortasında yapılan yaklaşık yüz kişilik mevlitte kavga çıktı.

Bursa’da sokak ortasında yapılan yaklaşık yüz kişilik mevlitte kavga çıktı. Aralarında kadınların, çocukların bulunduğu kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Grubun maske ve mesafe kuralını unuttuğu dakikalar kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen yaklaşık 100 kişilik mevlitli yemek programı verildi. Yemekli programda taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma çıktı. Tartışma kadınların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme tokat attığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, grubun yaklaşık yarım saat boyunca mesafe ve maske kuralına uymadığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

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