Kavgada tornavidayı boynuna sapladı! İstanbul'da sokak ortasında dehşete düşüren görüntü: Hastaneye de böyle gitti

Park yeri kavgasında tornavidalı dehşet! Korkunç görüntüler Esenyurt'tan geldi. Park yeri tartışması kavgaya dönüştü, kavga büyürken şahıslardan biri eline tornavida alıp bir anda kavga ettiği şahsın boynuna sapladı.

SOKAKTA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İ. Ö. ile C. E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı.

TORNAVİDAYI BOYNUNA SAPLADI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken C. E., eline aldığı tornavidayı İ.Ö.'nün boynuna sapladı.

Yaralanan İ. Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ DE GÖZÜNDEN YARALANDI

Kavga sırasında gözünden yaralanan C. E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan C. E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Boynuna tornavida saplanan İ. Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır