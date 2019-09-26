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Kavgada vurulan ağabey kaçtı, kardeşi zanlının evine ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çıkan kavgada, Kemal K.'nın (63) ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan ve hakkında başka suçlardan arama kaydı bulunan Ahmet E.

Kavgada vurulan ağabey kaçtı, kardeşi zanlının evine ateş açtı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çıkan kavgada, Kemal K.'nın (63) ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan ve hakkında başka suçlardan arama kaydı bulunan Ahmet E. (38), olay yerinden kaçtı. Yaralı halde kaçan Ahmet E.'nin saldırıya uğradığını duyan kardeşi Hakan E. (35) ise ikametine gittiği Kemal K.'nin evine av tüfeğiyle ateş etti. Yaralının yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 şüpheli de, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Aralarında iddiaya göre, husumet bulunan Kemal K. ve Ahmet E., sokakta karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet E.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Ahmet E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kemal K.'yı, kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Hakkında 4 farklı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen yaralı Ahmet E. ise olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİNİN EVİNE TÜFEKLE ATEŞ ETİ
Polis otosuna bindirilen şüpheli Kemal K., sorgusu için emniyete götürüldüğü sırada, kavgayı duyan yaralı Ahmet E.'nin kardeşi Hakan E. (35) ise Kemal K.'nin evine giderek binaya av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Hakan E.'yi kıse sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli, doktor raporunun alınmasının ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaparak, yaralı halde kaçan Ahmet E.'nin bulunması için çalışma başlattı. 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan Hakan E.'nin de 10 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
SUÇ ALETLERİNE EL KONULDU
Öte yandan polis ekiplerince her iki olay yerinde yapılan incelemelerde; 1 adet keskin nişancı tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kartuş ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Kavgada vurulan ağabey kaçtı, kardeşi zanlının evine ateş açtı

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