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Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen polis memuru Ekrem Kurtoğlu için tören düzenlendi.Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan 3 çocuk babası 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gaziantep’te kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen polis memuru Ekrem Kurtoğlu için tören düzenlendi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan 3 çocuk babası 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Törene katılan şehidin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Melek Kurtoğlu ayakta durmakta zorluk çekerken şehidin çocukları Alperen ve Aybüke annelerinin yanından ayrılmadı. Şehidin en büyük çocuğu olan 8 yaşındaki Alperen, babasına ait polis şapkasını kafasından bir an olsun çıkarmadı. Şehidin al bayrağa sarılı tabutu görev arkadaşlarının omzundan cenaze aracına konuldu. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defin edilecek.

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı
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