HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavgada yaralanan şahıs evinde hayatını kaybetti

Kavgada yaralanan şahıs evinde hayatını kaybetti

09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dün gece yaşanan kavgada darp edilen ve yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.Olay Şirintepe mahallesi Şumlu sokakta meydana gelmişti.

Eskişehir’de dün gece yaşanan kavgada darp edilen ve yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.
Olay Şirintepe mahallesi Şumlu sokakta meydana gelmişti. Recep Dal ile komşusu Soner B. arasında küfür etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Soner B. tarafından darp edildiği bildirilen Recep Dal yaralandı. Kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine dönen Day, burada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Soner B’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısı ne zaman korumaya başlıyor?

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

Günlük kiralık evde dehşet

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı

Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti

Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.