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Kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi doktorlara saldırdı

22.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da çıkan kavga sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da çıkan kavga sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, doktor ve hemşirelere küfür ederek saldırmaya başladı. Yaralı dışarı çıkarılınca yakınları hastaneye hücum etti, ortalık savaş alanına döndü.
Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi’nde husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı. Tamer Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfür etmeye başladı. Doktorlar, saldırgan tavırlar sergileyen Tamer Ü.’nün tedavisini yapmaya devam etti. Ancak Tamer Ü.’nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Olaya anında müdahale eden güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçti. Güvenlik görevlileri, tedavisi biten Tamer Ü.’yü dışarıya çıkardı.
Tamer Ü.’nün dışarı çıkartıldığı sırada bağırışlarını duyan hastane bahçesindeki yakınları da güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla güvenlik görevlilerine saldıran yaklaşık 10 kişilik gruba, hastane bahçesinde bulunan polisler de müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği grup, dağıtıldı.
Olayın ardından Tamer Ü., İ.S. ve A.S. gözaltına alındı. Çekirge Polis Merkezi’ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O anlar kameraya yansıdı
Öte yandan Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesinde bekleyen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, kalabalık grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği anlar yansıdı.

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