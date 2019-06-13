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Kavgada yaralandı, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bıçak ve silah kullanılan kavgada ağır yaralanan Harun Fayda (27), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada yaralandı, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bıçak ve silah kullanılan kavgada ağır yaralanan Harun Fayda (27), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 1 Haziran'da, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Fayda ve Mert Mustafa Çağşur, iddiaya göre, haklarında 'polise mukavemet' suçlamasıyla açılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Recep Bayır ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken bıçaklanan Bayır, tabancayla ikiliye ateş etti. Merminin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Harun Fayda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polise teslim olan Recep Bayır da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Harun Fayda, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

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