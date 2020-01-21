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  4. Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Rusya?da ?Zodiac?

Rusya, (DHA)- Rusya?da ?Zodiac? adlı kafeteryada çıkan kavgada sertçe tokat yiyen 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Rusya?ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu bölgesinde bulunan ?Zodiac? isimli kafeteryada kavga çıktı. Kavgada itilerek yere düşen 53 yaşındaki bir adam zorlukla kalkabildi. Ayağa kalkan adam doğru yürüyen diğer kişi, yaşlı adamın suratına sertçe tokat attı. Tokadın ardından yere yığılan adam, hayatını kaybetti.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken; tokat atan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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