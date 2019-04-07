Kavgadan dolayı kaydı bulunduğu için mazbatasını alamadı

Bülent DİKTEPE/EFLANİ (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde seçimde muhtarlığı kazanan, ancak kavgadan dolayı kaydı bulunan Fuat Köse'ye (49) mazbatası verilmedi. Seçimler için 15-20 bin lira harcadığını söyleyen Fuat Köse, "Ben bir sürü yatırım yaptım. Adaylığımı kabul etmeseydiler" dedi.

31 Mart seçimlerinde 213 seçmenin bulunduğu Çukurören Köyünde muhtar olabilmek için 3 aday yarıştı. Fuat Köse 85 oy alarak muhtarlığı kazanırken halasının torunu mevcut muhtar Muharrem Efe 57, Hakkı Özbek ise 52 oy aldı. Ancak Fuat Köse, suç kaydı bulunduğundan mazbatasını alamadı.

Mazbatasını alamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Fuat Köse, ''Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Ama arşiv kaydım olduğundan dolayı bana mazbatamı vermediler. Bana aday olabileceğim söylendi. Ama seçimi kazandıktan sonra böyle bir sıkıntı çıktı. Daha önce bana bir sıkıntı olacağını söyleselerdi adaylığımı koymazdım. İşlediğim bir suçtan dolayı mazbatamı vermiyorlar. Arşiv kaydı hemen kolayca silinen bir olay değil ki. Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Yetkililerden yardım bekliyorum'' diye konuştu.

Kendisinden sonra gelen halasının torunu mevcut muhtar Muharrem Efe'nin kendisi hakkında şikayette bulunduğu ifade eden Köse, ''Sonuçta benim bir akrabam. Pişman olduğunu söyleyip şikayetini geri çekmek istedi ama hakim onu değerlendirmeye almamış. Neden almadığını da bilmiyorum. 'Muhtar adaylarına adaylığınız olumluysa adaylığınızı koyun desinler.' Ben bir sürü yatırım yaptım. 15-20 bin lira harcadım. Bunun sorumlusu kim, ben miyim? Gelsin devlet burada araştırsın. Kimin muhtar için uygun olduğunu köylüye sorsun. Eğer bir şikayet olursa devletin vereceğe karara boynum kıldan ince. Ama böyle bir adaletsizlik olmaz. Seçimi 30 oyla kazanmışım. Yani 1-2 oy ile değil. Halkımız benim kötü bir insan olduğumu bilseydi zaten oy vermezlerdi. Kanuni yollardan hakkımı arayacağım. Ne kadar arayabilirim bilmiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Madem ki benim arşiv kayıtlarımın araştırılması için dilekçe vermiş ben de 15 senedir yaptığı muhtarlıkta köye çıkan ödeneklerden, toplanan paralardan ne kadarı harcandı bilmiyorum'' dedi.

Arşiv kaydını sildirmek için gittiği Adli Sicil Kaydına dilekçe verdiğini belirten Köse, ''2006 yılında kavga etmiştim İstanbul'da. Onun infazının tamamlandığına dair kağıt gelmemiş. Oradan kağıt istemiş Adli Sicil Kaydı. Önümüzdeki hafta çıkar dediler. Belki de silinecek ama bana yetişmedi. İl Seçim Kuruluna gittiğimde benden sonra Muharrem Köse'ye mazbatanın verileceği yazıyor. Ben köye hizmet etmek için adaylığımı koydum. Devlet bana maaş vermesin. Ben maaş istemiyorum. Bana mühürleri versin'' diye konuştu.

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