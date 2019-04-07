Kavgadan dolayı kaydı bulunduğu için mazbatasını alamadı

Bülent DİKTEPE/EFLANİ (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde seçimde muhtarlığı kazanan, ancak kavgadan dolayı kaydı bulunan Fuat Köse'ye (49) mazbatası verilmedi. Seçimler için 15-20 bin lira harcadığını söyleyen Fuat Köse, "Ben bir sürü yatırım yaptım. Adaylığımı kabul etmeseydiler" dedi.

31 Mart seçimlerinde 213 seçmenin bulunduğu Çukurören Köyünde muhtar olabilmek için 3 aday yarıştı. Fuat Köse 85 oy alarak muhtarlığı kazanırken halasının torunu mevcut muhtar Muharrem Efe 57, Hakkı Özbek ise 52 oy aldı. Ancak Fuat Köse, suç kaydı bulunduğundan mazbatasını alamadı.

Mazbatasını alamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Fuat Köse, ''Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Ama arşiv kaydım olduğundan dolayı bana mazbatamı vermediler. Bana aday olabileceğim söylendi. Ama seçimi kazandıktan sonra böyle bir sıkıntı çıktı. Daha önce bana bir sıkıntı olacağını söyleselerdi adaylığımı koymazdım. İşlediğim bir suçtan dolayı mazbatamı vermiyorlar. Arşiv kaydı hemen kolayca silinen bir olay değil ki. Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Yetkililerden yardım bekliyorum'' diye konuştu.