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Kavgadan kaçarken önünü kesen kişiye çarpıp ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar köyünde, iki aile arasında çıkan kavga sırasında aracıyla kaçmaya çalışan köy muhtarı Mustafa Kaya, yolunu kesen kişiler arasında bulunan Nurullah Kaya’ya (16) çarptı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar köyünde, iki aile arasında çıkan kavga sırasında aracıyla kaçmaya çalışan köy muhtarı Mustafa Kaya, yolunu kesen kişiler arasında bulunan Nurullah Kaya’ya (16) çarptı. Nurullah Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar köyünün muhtarı Mustafa Kaya ve ailesi ile akrabaları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında muhtar Kaya, kaçmak için aracıyla hareket etti. Muhtar Kaya, bu sırada önünü kesmeye çalışan diğer aileden 2 yıllık evli Nurullah Kaya’ya (29) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nurullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Kaçan muhtar Mustafa Kaya ise, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Kavgayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
​Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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